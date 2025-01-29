В Тернопольской области задержали вора-рецидивиста, который 44 года провел в тюрьме

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

О преступлении правоохранителей сообщил потерпевший. Он позвонил по телефону 102 и сообщил, что неизвестный украл из его кармана кошелек, в котором находились 8000 гривен, банковские карточки и документы. Событие случилось на центральном рынке Тернополя.

Прибывшие на место водители правоохранители опросили свидетелей и очевидцев преступления, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли злоумышленника. Им оказался житель Хмельницкой области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и 44 года провел за решеткой.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Черкассах мужчина обокрал военного. Злоумышленник украл у защитника 90 тысяч гривен. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.