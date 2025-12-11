Фото: Министерство обороны Украины

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Саперные подразделения Государственной службы специального транспорта с начала полномасштабной войны провели масштабные работы по очистке украинских территорий от взрывоопасных предметов. За этот период специалисты разминировали более 220 тысяч гектаров земель, в частности, сельскохозяйственных угодий, прифронтовых зон и местностей, где продолжались активные боевые действия. Работы выполняют ежедневно, ведь минная опасность остается одним из главных препятствий возвращения людей к привычной жизни в освобожденных районах.

По данным ГССТ, с начала вторжения обнаружено, изъято и обезврежено 258 409 взрывных предметов. Речь идет о минах, снарядах, боеприпасах и других опасных остатках войны, которые представляли риск для гражданского населения. Только в ноябре саперы ликвидировали 3947 таких предметов. Наибольшее количество насчитали в Херсонской области – там специалисты нашли и обезвредили 2 460 взрывоопасных объектов.

В ведомстве отмечают, что темпы разминирования остаются высокими, однако предстоит еще значительный объем работ. Значительная часть территорий на юге и востоке Украины до сих пор требует детального обследования. Эксперты отмечают, что каждый изъятый боеприпас снижает уровень угрозы местным жителям и дает возможность восстанавливать инфраструктуру и открывать дороги, поля и населенные пункты для безопасного использования.

Ранее сообщалось, в Украине фермерам вернули более 10 тысяч гектаров разминированных сельскохозяйственных земель, причем часть урожая уже собрали именно на этих восстановленных территориях.