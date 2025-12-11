Вбивство через ревнощі: на Рівненщині чоловіка відправили за ґрати

Ілюстративне фото

Нещодавно стало відомо про жорстоке вбивство на Рівненщині. Суд обрав запобіжний захід

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

11 грудня відбулось засідання в Острозькому районному суді. Тепер житель Рівненського району, який напав на знайомого з ножем і завдав смертельної рани, буде перебувати під вартою. Слідство триває.

"Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 30-річному мешканцю села Українка запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 51-річний житель Хмельницької області розпивав алкогольні напої з 30-річним мешканцем села Українка. Близько 21 години між чоловіками виник конфлікт: господар приревнував дружину до гостя. Під час сварки молодший вдарив старшого ножем, через що потерпілий помер.