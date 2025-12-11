17:04  11 грудня
Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом і до +10 градусів
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 18:20

Вбивство через ревнощі: на Рівненщині чоловіка відправили за ґрати

11 грудня 2025, 18:20
Ілюстративне фото
Нещодавно стало відомо про жорстоке вбивство на Рівненщині. Суд обрав запобіжний захід

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

11 грудня відбулось засідання в Острозькому районному суді. Тепер житель Рівненського району, який напав на знайомого з ножем і завдав смертельної рани, буде перебувати під вартою. Слідство триває.

"Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 30-річному мешканцю села Українка запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 51-річний житель Хмельницької області розпивав алкогольні напої з 30-річним мешканцем села Українка. Близько 21 години між чоловіками виник конфлікт: господар приревнував дружину до гостя. Під час сварки молодший вдарив старшого ножем, через що потерпілий помер.

11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
На Житомирщині чоловік переказав шахраям майже 7 тис. грн передоплати на квиток за кордон
11 грудня 2025, 19:15
Росіяни обстріляли Нікопольщину 30 разів: постраждала 70-річна жінка
11 грудня 2025, 18:52
У Дніпрі 20-річний юнак напав із ножем та пограбував перехожого
11 грудня 2025, 18:37
За час війни розміновано територію розміром із цілу область: понад 258 тис. вибухівок ліквідовано
11 грудня 2025, 18:25
Євро шокує новим максимумом: від завтра НБУ оновить курс
11 грудня 2025, 18:09
Підозрюваний у корупції ексголова Луганської ОВА Гайдай справді підписав контракт із ЗСУ
11 грудня 2025, 17:59
Завищення цін на електроенергію: на Волині за розкрадання коштів судять керівника шахти
11 грудня 2025, 17:55
У Сухопутних військах пояснили, як військовим у СЗЧ повернутися на службу
11 грудня 2025, 17:35
На Київщині Mercedes збив жінку на смерть
11 грудня 2025, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Мар'яна Безугла
