11 декабря 2025, 17:15

Материальный ущерб на полмиллиона: в Ровенской области мужчины подожгли киоски на рынке

11 декабря 2025, 17:15
Читайте також
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области отправили под стражу мужчин, которые устроили поджог на рынке. Теперь им может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел 4 сентября. Около двух часов ночи мужчины принесли шины, положили их на крыши контейнеров и подожгли. Материальный ущерб владельцу оценивают почти в полмиллиона гривен. Злоумышленники – местные жители 28 и 29 лет.

Правоохранители завершили расследование по делу о поджоге киосков на рынке. Материалы уже направлены в суд. Злоумышленникам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 121 120 грн каждому, который они внесли.

"Следователь задержал фигурантов в порядке ст.208 УПК Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры сообщил им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору в группе лиц"), - сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской области будут судить 18-летнего парня, пытавшегося поджечь дом знакомой. Молодой человек признался, что неоднократно ссорился с девушкой, потому что она якобы распространяла ложные слухи о нем и его семье. Обидевшись, юноша таким образом решил отомстить.

11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
07 августа 2025
