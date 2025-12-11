Ревность закончилась трагедией: в Ровенской области мужчина убил гостя

Фото: Национальная полиция

В Остроге, что в Ровенской области правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил 51-летнего знакомого из-за ревности

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

8 декабря 51-летний житель Хмельницкой области распивал алкогольные напитки с 30-летним жителем села Украинка. Около 21 часа между мужчинами возник конфликт: хозяин приревновал жену к гостю.

Во время схватки младший нанес один удар кухонным ножом в грудь старшему. Впоследствии супруги покинули собственный дом. Когда же через несколько часов вернулись домой, обнаружили 51-летнего знакомого без признаков жизни.

Нападающий сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство).

В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

