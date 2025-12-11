17:04  11 декабря
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2025, 18:09

Евро шокирует новым максимумом: с завтрашнего дня НБУ обновит курс

11 декабря 2025, 18:09
Читайте також українською мовою
Фото: НБУ
Читайте також
українською мовою

Финансовый рынок демонстрирует заметные колебания, а Нацбанк фиксирует очередной рост стоимости иностранных валют накануне выходных

Об этом сообщает НБУ, передает RegioNews.

Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы валют на ближайшие сутки. Согласно обновленным данным регулятора, стоимость евро 12 декабря вырастет до 49,5 грн за единицу. Это станет новым историческим максимумом и свидетельствует о дальнейшем ослаблении гривны по отношению к европейской валюте.

Для понимания динамики НБУ приведем действовавшие сегодня показатели. Официальный курс евро на 11 декабря составил 49,21 грн. Таким образом, за сутки европейская валюта подорожает почти на 30 копеек. Специалисты финансового сектора отмечают, что такие колебания могут быть связаны с повышенным спросом на иностранную валюту в конце года и внешними макроэкономическими факторами.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке доллара. Официальный курс на 12 декабря установлен на уровне 42,27 грн. за единицу. По сравнению с предыдущим днем изменение незначительно: 11 декабря доллар стоил 42,28 грн. НБУ традиционно уточняет, что расчетные показатели вступают в силу со следующего календарного дня после обнародования.

Аналитики подчеркивают, что колебания валютных курсов в декабре типичны для украинского рынка, поскольку бизнес и население увеличивают операции по покупке и продаже валюты. В то же время, регулятор продолжает удерживать контроль за ситуацией, корректируя параметры валютной политики в соответствии с экономическими условиями.

Ранее сообщалось, в Украине ожидается заметный рост цен на продукты питания перед зимними праздниками – экономист Олег Пендзин предупредил о подорожании мяса, молочных продуктов, сала и яиц из-за сезонного увеличения спроса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НБУ курс валют евро доллары рынок финансовые операции гривна
На Волыни планируют продать около 10 000 новогодних елок: какие цены на ярмарках
03 декабря 2025, 19:35
Bitcoin и Ethereum продолжают стремительное падение: что происходит с криптой
20 ноября 2025, 20:04
В Одесской области дроны РФ атаковали рынок: двое погибших, семь раненых
14 ноября 2025, 12:43
Все новости »
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
В Днепре 20-летний юноша напал с ножом и ограбил прохожего
11 декабря 2025, 18:37
За время войны разминирована территория размером с целую область: более 258 тыс. взрывчаток ликвидировано
11 декабря 2025, 18:25
Убийство из-за ревности: в Ровенской области мужчину отправили за решетку
11 декабря 2025, 18:20
Подозреваемый в коррупции экспредседатель Луганской ОВА Гайдай действительно подписал контракт с ВСУ
11 декабря 2025, 17:59
Завышение цен на электроэнергию: на Волыни за хищение средств судят руководителя шахты
11 декабря 2025, 17:55
В Сухопутных войсках объяснили, как военным в СОЧ вернуться на службу
11 декабря 2025, 17:35
В Киевской области Mercedes сбил женщину насмерть
11 декабря 2025, 17:35
Материальный ущерб на полмиллиона: в Ровенской области мужчины подожгли киоски на рынке
11 декабря 2025, 17:15
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
11 декабря 2025, 17:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Марианна Безуглая
Все блоги »