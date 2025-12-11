Фото: НБУ

Об этом сообщает НБУ, передает RegioNews.

Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы валют на ближайшие сутки. Согласно обновленным данным регулятора, стоимость евро 12 декабря вырастет до 49,5 грн за единицу. Это станет новым историческим максимумом и свидетельствует о дальнейшем ослаблении гривны по отношению к европейской валюте.

Для понимания динамики НБУ приведем действовавшие сегодня показатели. Официальный курс евро на 11 декабря составил 49,21 грн. Таким образом, за сутки европейская валюта подорожает почти на 30 копеек. Специалисты финансового сектора отмечают, что такие колебания могут быть связаны с повышенным спросом на иностранную валюту в конце года и внешними макроэкономическими факторами.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке доллара. Официальный курс на 12 декабря установлен на уровне 42,27 грн. за единицу. По сравнению с предыдущим днем изменение незначительно: 11 декабря доллар стоил 42,28 грн. НБУ традиционно уточняет, что расчетные показатели вступают в силу со следующего календарного дня после обнародования.

Аналитики подчеркивают, что колебания валютных курсов в декабре типичны для украинского рынка, поскольку бизнес и население увеличивают операции по покупке и продаже валюты. В то же время, регулятор продолжает удерживать контроль за ситуацией, корректируя параметры валютной политики в соответствии с экономическими условиями.

Ранее сообщалось, в Украине ожидается заметный рост цен на продукты питания перед зимними праздниками – экономист Олег Пендзин предупредил о подорожании мяса, молочных продуктов, сала и яиц из-за сезонного увеличения спроса.