17:04  11 декабря
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 17:35

В Киевской области Mercedes сбил женщину насмерть

11 декабря 2025, 17:35
Фото: Нацполиция
Авария произошла 10 декабря в 16:50 на автодороге "Киев-Одесса". Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

53-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz во время движения сбил впереди в попутном направлении женщину. К сожалению, в результате аварии женщина погибла на месте. Правоохранители устанавливают личность потерпевшей.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ). Полицейские Киевщины призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Херсоне полицейский за рулем служебного авто Renault Express сбил переходящего дорогу пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
В Днепре 20-летний юноша напал с ножом и ограбил прохожего
11 декабря 2025, 18:37
За время войны разминирована территория размером с целую область: более 258 тыс. взрывчаток ликвидировано
11 декабря 2025, 18:25
Убийство из-за ревности: в Ровенской области мужчину отправили за решетку
11 декабря 2025, 18:20
Евро шокирует новым максимумом: с завтрашнего дня НБУ обновит курс
11 декабря 2025, 18:09
Подозреваемый в коррупции экспредседатель Луганской ОВА Гайдай действительно подписал контракт с ВСУ
11 декабря 2025, 17:59
Завышение цен на электроэнергию: на Волыни за хищение средств судят руководителя шахты
11 декабря 2025, 17:55
В Сухопутных войсках объяснили, как военным в СОЧ вернуться на службу
11 декабря 2025, 17:35
Материальный ущерб на полмиллиона: в Ровенской области мужчины подожгли киоски на рынке
11 декабря 2025, 17:15
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
11 декабря 2025, 17:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
