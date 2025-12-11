В Киевской области Mercedes сбил женщину насмерть

Фото: Нацполиция

Авария произошла 10 декабря в 16:50 на автодороге "Киев-Одесса". Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

53-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz во время движения сбил впереди в попутном направлении женщину. К сожалению, в результате аварии женщина погибла на месте. Правоохранители устанавливают личность потерпевшей.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ). Полицейские Киевщины призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД", - говорится в сообщении.

