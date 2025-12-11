Завышение цен на электроэнергию: на Волыни за хищение средств судят руководителя шахты

Иллюстративное фото

Прокуроры Волынской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора шахты "Нововолынская". Речь идет о растратах чужого имущества и злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснило следствие, чиновник безосновательно заключил дополнительные соглашения в договор о снабжении частным субъектом хозяйствования государственному предприятию электроэнергии. При этом уже после фактической поставки цена вдруг увеличилась.

В результате заплатили лишние более 475 тысяч гривен. Правоохранители начали досудебное расследование.

"Оценку незаконным действиям чиновника предоставит суд. Для возмещения причиненного государственному предприятию ущерба прокурором в уголовном производстве заявлен иск", - отметили в прокуратуре.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди них – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций.