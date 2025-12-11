В Сухопутных войсках объяснили, как военным в СОЧ вернуться на службу
Военные в СОЧ могут вернуться в свою часть или будут попадать в батальоны резерва
Как передает RegioNews, об этом журналистам hromadske рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.
Военные, самовольно покинувшие части, могут добровольно вернуться в свою часть. В противном случае, они будут попадать в батальоны резерва, где будут распределяться в подразделения приоритетного комплектования.
Таким образом, командование пытается уменьшить количество переводов военных с помощью СОЧ, как инструмента изменения места службы.
Ранее сообщалось, что возвратиться из СОЧ можно будет только в штурмовики. Впоследствии Генштаб опроверг эту информацию.
