В Сухопутных войсках объяснили, как военным в СОЧ вернуться на службу

иллюстративное фото: из открытых источников

Военные в СОЧ могут вернуться в свою часть или будут попадать в батальоны резерва

Как передает RegioNews, об этом журналистам hromadske рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.

Военные, самовольно покинувшие части, могут добровольно вернуться в свою часть. В противном случае, они будут попадать в батальоны резерва, где будут распределяться в подразделения приоритетного комплектования.

Таким образом, командование пытается уменьшить количество переводов военных с помощью СОЧ, как инструмента изменения места службы.

Ранее сообщалось, что возвратиться из СОЧ можно будет только в штурмовики. Впоследствии Генштаб опроверг эту информацию.