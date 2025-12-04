Фото: Нацполіція

У Рівному раніше судимий чоловік побив людину до смерті. У поліції розкрили деталі трагедії

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці розповіли, що раніше зловмисник уже був судимий за майнові злочини. Тепер він повстане перед судом за смертельне побиття. Відомо, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває досі.

Сама трагедія сталась влітку, коли під час застілля за місцем проживання 60-річного рівнянина між 27-ми та 57-річним чоловіками виник словесний конфлікт. Під час бійки молодший завдав старшому не менше 14 ударів руками та ногами по голові та тілу. Після скоєного нападник втік, залишивши закривавлене взуття біля під'їзду цього ж будинку.

57-річний чоловік від отриманих травм помер на місці. Правоохоронці затримали зловмисника на одному з вокзалів. Тоді він був у стані алкогольного сп'яніння.

