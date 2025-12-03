14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 17:55

Обіцяли допомогти з кредитом: на Рівненщині жінка віддала аферистам тисячі гривень

03 грудня 2025, 17:55
Фото: Нацполіція
33-річна жителька Рівненщини стала жертвою шахраїв. Все почалось з телефонної розмови з незнайомцем

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Невідомий чоловік зателефонував жінці та повідомив, що він нібито представник банку, а на її ім'я відкритий кредит. Він запропонував їй допомогти виплатити борг, і вона погодилась.

Згодом шахрай писав жінці у соціальній мережі, що нібито необхідно надати усі конфіденційні дані картки, а саме номер рахунку, CVV-код пароль та видалити застосунок банку. Коли вона це зробила, то побачила повідомлення про зняття грошей.

Загалом шахраї вкрали в неї 72 355 гривень. Правоохоронці розпочали розслідування.

"Поліція Рівненщини вкотре наголошує: представники банку не телефонують громадянам, аби допомогти виплатити ваш кредит. Тим більше — не просять надати їм конфіденційну інформацію", - попередили в поліції.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

аферист Рівненська область
