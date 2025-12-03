Обіцяли допомогти з кредитом: на Рівненщині жінка віддала аферистам тисячі гривень

Фото: Нацполіція

33-річна жителька Рівненщини стала жертвою шахраїв. Все почалось з телефонної розмови з незнайомцем

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Невідомий чоловік зателефонував жінці та повідомив, що він нібито представник банку, а на її ім'я відкритий кредит. Він запропонував їй допомогти виплатити борг, і вона погодилась.

Згодом шахрай писав жінці у соціальній мережі, що нібито необхідно надати усі конфіденційні дані картки, а саме номер рахунку, CVV-код пароль та видалити застосунок банку. Коли вона це зробила, то побачила повідомлення про зняття грошей.

Загалом шахраї вкрали в неї 72 355 гривень. Правоохоронці розпочали розслідування.

"Поліція Рівненщини вкотре наголошує: представники банку не телефонують громадянам, аби допомогти виплатити ваш кредит. Тим більше — не просять надати їм конфіденційну інформацію", - попередили в поліції.

