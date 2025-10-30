Фото: ГБР

Работники ГБР разоблачили схему "помощи" побега из учебного центра тем, кто проходил там подготовку

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

С поличным задержали бывшего правоохранителя, который подрабатывал "таксистом" для беглецов. После увольнения со службы в июне 2025 года он решил использовать свои связи для незаконного заработка. Так он стал участником группы, которая за 3000 долларов помогала мужчинам, проходившим подготовку в центре, досрочно "увольняться" и вернуться домой.

Организатор схемы брал деньги от самих военнообязанных или их семей. После чего давал беглецам четкие инструкции – когда и по какому маршруту можно незаметно покинуть территорию центра. Также он объяснял, где их будет ждать бывший правоохранитель. Последний на собственном автомобиле вывозил дезертиров за пределы области.

ГБР задержали фигуранта 22 октября "на горячем" во время очередной попытки вывоза.

Задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Продолжается расследование, устанавливают других причастных и проверяют все эпизоды самопроизвольного ухода из части. Принимаются меры по задержанию организатора.

