У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
26 листопада 2025, 13:19

На Рівненщині судитимуть двох водіїв, які проігнорували вимоги прикордонників

26 листопада 2025, 13:19
фото: ДПСУ
Військовослужбовці 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців задокументували два випадки вчинення злісної непокори законним вимогам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Так, в першому випадку, правоохоронці зупинили для перевірки транспортний засіб під керуванням жителя Кривого Рогу. Водій легковика на неодноразові законні вимоги складу прикордонного наряду про надання документів для перевірки не реагував та намагався втекти.

В іншому випадку прикордонний наряд серед ночі виявив на околиці прикордонного населеного пункту транспортний засіб. Водій, помітивши військовослужбовців, проігнорував вимогу про зупинку та намагався втекти. Наздогнавши автомобіль, з’ясувалося, що в ньому перебуває двоє чоловіків, які не мають відповідних дозволів на право перебування в прикордонні.

Обох осіб притягнуто до відповідальності за порушення правил прикордонного режиму, відносно водія також складено протокол за ст. 185-10 КУпАП, рішення ухвалюватиме суд.

Як повідомлялось, на Рівненщині викрили схему втечі з навчального центру. На гарячому затримали колишнього правоохоронця, який підробляв "таксистом" для втікачів.

