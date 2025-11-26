На Рівненщині судитимуть двох водіїв, які проігнорували вимоги прикордонників

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Так, в першому випадку, правоохоронці зупинили для перевірки транспортний засіб під керуванням жителя Кривого Рогу. Водій легковика на неодноразові законні вимоги складу прикордонного наряду про надання документів для перевірки не реагував та намагався втекти.

В іншому випадку прикордонний наряд серед ночі виявив на околиці прикордонного населеного пункту транспортний засіб. Водій, помітивши військовослужбовців, проігнорував вимогу про зупинку та намагався втекти. Наздогнавши автомобіль, з’ясувалося, що в ньому перебуває двоє чоловіків, які не мають відповідних дозволів на право перебування в прикордонні.

Обох осіб притягнуто до відповідальності за порушення правил прикордонного режиму, відносно водія також складено протокол за ст. 185-10 КУпАП, рішення ухвалюватиме суд.

