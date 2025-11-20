Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Правоохоронці Зарічненської громади повідомили про затримання місцевого мешканця, якого підозрюють у продажу марихуани. Чоловіка помістили до слідчого ізолятора, де він перебуває під вартою. За даними слідства, його дії підпадають під кримінальну статтю, що передбачає покарання від 6 до 10 років позбавлення волі.

Вилучили канабіс та пристрої для куріння

За інформацією поліції, 18 листопада оперативники ВП №2 у смт Зарічне спільно з прикордонниками задокументували факт збуту наркотичної речовини. За 1000 гривень 37-річний житель населеного пункту продав марихуану. Подібну оперативну закупку правоохоронці провели й у жовтні, коли чоловік реалізував 10 грамів того ж наркотику. Експертиза підтвердила, що вилучена речовина є канабісом.

Поліцейські провели обшук у фігуранта

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські знайшли пристрої для вживання наркотиків та додаткові рослинні речовини. Після цього чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 60 560 гривень, однак підозрюваний коштів не сплатив.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці продовжують збирати докази та встановлювати всі обставини протиправної діяльності підозрюваного.

Нагадаємо, на Харківщині викрили фельдшера виправної колонії, який перетворив медкабінет на підпільну нарколабораторію – чоловік постачав ув'язненим заборонені препарати за сотні гривень.