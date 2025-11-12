Фото: Нацполиция

В полиции рассказали о таксисте, ударившем ножом клиента в Ровенской области. Ему избрали меру пресечения

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 39-летнего мужчину, нанесшего ножевое ранение клиенту такси. Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

"12 ноября суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенском районе группа мужчин воспользовалась услугами службы такси. Когда они прибыли из Ровно в село Порозово, заказчики стали покидать автомобиль. Водитель попросил их заплатить, но один из пассажиров отказал ему. Поэтому начался конфликт: тогда водитель применил к клиенту газовый баллончик, ударил его ножом в спину и уехал. Потерпевшего госпитализировали.