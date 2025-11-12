14:24  12 листопада
12 листопада 2025, 20:15

На Рівненщині таксист вдарив клієнта ножем: водія відправили під варту

12 листопада 2025, 20:15
Фото: Нацполіція
У поліції розповіли про таксиста, який вдарив ножем клієнта на Рівненщині. Йому обрали запобіжний захід

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який завдав ножове поранення клієнту таксі. Йому оголосили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

"12 листопада суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівненському районі група чоловіків скористалась послугами служби таксі. Коли вони прибули з Рівного до села Порозове, замовники почали покидати авто. Водій попросив їх заплатити, але один із пасажирів йому відмовив. Через це розпочався конфлікт: тоді водій застосував до клієнта газовий балончик, ударив його ножем у спину та поїхав. Потерпілого госпіталізували.

