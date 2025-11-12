Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира

Фото: Національна поліція

У Рівненському районі поліцейські затримали 39-річного водія таксі, який завдав ножових поранень своєму клієнту. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 10 листопада близько 12:00.

Група молодиків скористалася послугами служби таксі, щоби дістатися з Рівного до села Порозове Корнинської громади. Після прибуття пасажири почали виходити з авто, однак один із них відмовився розрахуватися за поїздку.

Між 39-річним водієм та 25-річним рівнянином, який був із собакою породи стафф тер'єр, виник конфлікт. Чоловіки вийшли з автомобіля, і обидва дістали ножі. Водій застосував газовий балончик, після чого вдарив пасажира ножем у спину та поїхав з місця події.

Медики діагностували у потерпілого проникаюче поранення грудної клітки та гематому печінки. Наразі його життю нічого не загрожує.

Слідчі затримали 39-річного рівнянина. Йому повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

