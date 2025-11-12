08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
20:58  11 листопада
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
12 листопада 2025, 08:21

Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира

12 листопада 2025, 08:21
Фото: Національна поліція
У Рівненському районі поліцейські затримали 39-річного водія таксі, який завдав ножових поранень своєму клієнту. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 10 листопада близько 12:00.

Група молодиків скористалася послугами служби таксі, щоби дістатися з Рівного до села Порозове Корнинської громади. Після прибуття пасажири почали виходити з авто, однак один із них відмовився розрахуватися за поїздку.

Між 39-річним водієм та 25-річним рівнянином, який був із собакою породи стафф тер'єр, виник конфлікт. Чоловіки вийшли з автомобіля, і обидва дістали ножі. Водій застосував газовий балончик, після чого вдарив пасажира ножем у спину та поїхав з місця події.

Медики діагностували у потерпілого проникаюче поранення грудної клітки та гематому печінки. Наразі його життю нічого не загрожує.

Слідчі затримали 39-річного рівнянина. Йому повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, слідчі продовжують встановлювати обставини подвійного вбивства на Рівненщині, де підозрюваний перебуває під вартою у лікарні після спроби самогубства. Трагедія сталася в приватному будинку в селі Глушиця.

Рівненська область водій таксі гроші конфлікт ніж ножове поранення клієнт
