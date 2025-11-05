Фото: Национальная полиция Украины

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства двойного убийства в Ровенской области, где подозреваемый находится под арестом в больнице после попытки самоубийства

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области продолжается расследование резонансного двойного убийства, которое произошло в Сарненщине. Правоохранители сообщили о подозрении 43-летнему жителю села Маслопуща по статье п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное лишение жизни двух человек. По данным следователей, мужчина находится в больнице под охраной после попытки нанести себе телесные повреждения.

5 ноября суд принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под арестом сроком 60 суток без возможности внесения залога. Медики продолжают оказывать ему помощь, а следователи собирают доказательства и устанавливают все детали преступления. Соответствующие процессуальные действия продолжаются.

Согласно предварительной информации полиции, трагедия произошла в частном доме в селе Глушица. Там проживала 24-летняя женщина вместе с тремя детьми, к которой вечером пришел знакомый мужчина из Маслопущи. Перед этим в хозяйстве женщине помогал ее 29-летний брат. Во время застолья между присутствующими возник конфликт на фоне ревности, переросший в нападение. Мужчина нанес ножевые ранения брату женщины, а затем, догнав ее на дороге, ударил ножом и ее.

Впоследствии на место трагедии прибежала мать погибшей, которая вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть женщины, а ее брат погиб от травм. После совершенного нападавший пытался причинить себе вред и был госпитализирован. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства преступления, следствие изучает возможные мотивы и выясняет детали конфликта.

