17:35  05 ноября
Анджелина Джоли ездила в Николаевский ТЦК, чтобы освободить своего охранника – СМИ
15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2025, 17:40

В Ровенской области 43-летнего мужчину арестовали по подозрению в двойном убийстве

05 ноября 2025, 17:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства двойного убийства в Ровенской области, где подозреваемый находится под арестом в больнице после попытки самоубийства

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области продолжается расследование резонансного двойного убийства, которое произошло в Сарненщине. Правоохранители сообщили о подозрении 43-летнему жителю села Маслопуща по статье п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное лишение жизни двух человек. По данным следователей, мужчина находится в больнице под охраной после попытки нанести себе телесные повреждения.

5 ноября суд принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под арестом сроком 60 суток без возможности внесения залога. Медики продолжают оказывать ему помощь, а следователи собирают доказательства и устанавливают все детали преступления. Соответствующие процессуальные действия продолжаются.

Согласно предварительной информации полиции, трагедия произошла в частном доме в селе Глушица. Там проживала 24-летняя женщина вместе с тремя детьми, к которой вечером пришел знакомый мужчина из Маслопущи. Перед этим в хозяйстве женщине помогал ее 29-летний брат. Во время застолья между присутствующими возник конфликт на фоне ревности, переросший в нападение. Мужчина нанес ножевые ранения брату женщины, а затем, догнав ее на дороге, ударил ножом и ее.

Впоследствии на место трагедии прибежала мать погибшей, которая вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть женщины, а ее брат погиб от травм. После совершенного нападавший пытался причинить себе вред и был госпитализирован. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства преступления, следствие изучает возможные мотивы и выясняет детали конфликта.

Напомним, правоохранители завершили расследование двойного убийства в Житомире, где в конце июня во время застолья 45-летний мужчина жестоко убил двух женщин – 54-летнюю хозяйку квартиры и ее 30-летнюю знакомую.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
арест Ровенская область погибшая женщина подозреваемый двойное убийство
Бытовой конфликт в Ровенской области закончился ножевым ранением отца: ему грозит до 8 лет
05 ноября 2025, 15:51
В Винницкой области микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина
05 ноября 2025, 12:47
На объездной Львова женщина погибла после наезда нескольких автомобилей
05 ноября 2025, 11:40
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
"Мы дружим семьями": жена Виталия Козловского отреагировала на поцелуй ее мужа с Могилевской
05 ноября 2025, 19:50
На Житомирщине мужчина воровал из церкви: его могут отправить под стражу
05 ноября 2025, 18:50
Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после атак украинских дронов - Reuters
05 ноября 2025, 18:41
Стратегический "щит" Днепропетровщины: ВСУ держат Покровско-Мирноградскую агломерацию, сдерживая врага
05 ноября 2025, 18:22
Путин перешел в контратаку к Трампу: что это значит
05 ноября 2025, 18:20
Охранника Анджелины Джоли действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать
05 ноября 2025, 18:12
Хищение на судах и катерах на миллионы гривен: в Украине разоблачили схему, где государственные суда отдавали за бесценок
05 ноября 2025, 17:55
Стало известно, сколько людей до сих пор остаются в Константиновке Донецкой области
05 ноября 2025, 17:55
В Луцке поймали 54-летнего "охотника на авто": имел при себе спецтехнику для взлома
05 ноября 2025, 17:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »