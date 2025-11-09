16:52  09 ноября
Дожди и туман по всей Украине: чего ожидать от погоды 10 ноября
15:54  09 ноября
Водитель в розыске на трассе Киев–Одесса отказался ехать в ТЦК и устроил конфликт с полицией
13:53  09 ноября
Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин
09 ноября 2025, 16:07

Смертельное ДТП на трассе "Киев–Чоп": погибла супружеская пара пенсионеров

09 ноября 2025, 16:07
Фото: пресс-служба полиции
В Ровенском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла супружеская пара пенсионеров

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла 9 ноября около 13:00 на трассе "Киев–Чоп" в селе Федоровка Гощанской громады.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля "ВАЗ", 72-летний житель села Балашовка, при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу.

В результате произошло столкновение с внедорожником "Volkswagen Touareg", за рулем которого находилась 31-летняя жительница Киева.

В результате ДТП водитель "ВАЗа" погиб вместе со своей 67-летней женой. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух человек, следователи начали досудебное расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и собирают показания очевидцев.

Напомним, в Сумской области во время объезда автобуса столкнулись Renault и Honda. Трое человек получили травмы, а следственно-оперативная группа в настоящее время устанавливает все обстоятельства происшествия.

