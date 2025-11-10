17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 16:55

Смертельна ДТП на Рівненщині: легковик вилетів на зустрічку на зіткнувся з вантажівкою

10 листопада 2025, 16:55
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 9 листопада на автодорозі «Київ-Чоп». Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, між селами Птича і Турковичі 37-річний водій Toyota виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою DAF із напівпричепом, за кермом якої був 40-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водій кросовера загинув. Його тіло деблокували рятувальники. Водій вантажівки постраждав: його із переломом грудної клітки госпіталізували в травматологічне відділення Дубенської лікарні.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Сумщині під час об'їзду автобуса зіткнулися Renault та Honda. Троє людей отримали травми, а слідчо-оперативна група наразі встановлює всі обставини події.

ДТП аварія Рівненська область
