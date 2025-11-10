Смертельна ДТП на Рівненщині: легковик вилетів на зустрічку на зіткнувся з вантажівкою
Аварія сталась 9 листопада на автодорозі «Київ-Чоп». Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Попередньо, між селами Птича і Турковичі 37-річний водій Toyota виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою DAF із напівпричепом, за кермом якої був 40-річний чоловік.
Внаслідок ДТП водій кросовера загинув. Його тіло деблокували рятувальники. Водій вантажівки постраждав: його із переломом грудної клітки госпіталізували в травматологічне відділення Дубенської лікарні.
"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України", - повідомили в поліції.
