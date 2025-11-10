Фото: полиция

ДТП произошло 9 ноября около восьми утра в Сумском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля SsangYong на участке дороги с круговым движением не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с маршруткой Volkswagen Crafter под управлением 50-летнего водителя.

В результате аварии двое пассажиров 16 и 24 лет получили травмы и были госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все происшествия.

Напомним, 8 ноября в Сумской области Renault протаранил Honda во время объезда автобуса. В результате аварии травмировались три человека.