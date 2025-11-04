Иллюстративное фото

В Ровно будут судить мужчину, который сообщил о минировании объекта. Теперь за ложное сообщение ему может угрожать заключение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

8 февраля 52-летний житель села Тараканов позвонил по телефону правоохранителям. Он сообщил о заминировании объекта критической инфраструктуры в Ровно. На месте происшествия экстренные службы не обнаружили опасных предметов.

Впоследствии мужчина объяснил, что хотел только таким образом пошутить.

"По факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, угрожающего гибелью людей и другими тяжкими последствиями, 52-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 УК Украины", - сообщили в полиции.

Мужчину суд отправил под домашний арест. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве признали виновным мужчину в ложном сообщении о готовящемся взрыве. За псевдоминирование мужчину приговорили к трем годам реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора срок составит 3,5 лет.