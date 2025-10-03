Иллюстративное фото

В Киеве признали виновным мужчину в ложном сообщении о готовящемся взрыве. Теперь он получил свой приговор

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

8 июля мужчина позвонил по телефону правоохранителям и сказал, что здание в Дарницком районе столицы заминировано. Впоследствии он позвонил по телефону еще раз и повторил информацию.

На суде он признал свою вину и заявил, что сожалеет о своих действиях. Известно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом: за день до фейкового минирования он получил приговор за хранение конопли, а также ее выращивание на приусадебном участке (за это его приговорили к двум годам пробационного надзора).

За псевдоминирование мужчину приговорили к трем годам реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора срок составит 3,5 лет.

Напомним, ранее разоблачили жителя Днепра, подозреваемого в распространении фейковых электронных писем с угрозами. Известно, что он посылал ложные сообщения о минировании учебных заведений в Чехии, Словакии, Латвии.