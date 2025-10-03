20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
03 октября 2025, 20:15

В Киеве осудили мужчину, который "заминировал" здание

03 октября 2025, 20:15
Иллюстративное фото
В Киеве признали виновным мужчину в ложном сообщении о готовящемся взрыве. Теперь он получил свой приговор

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

8 июля мужчина позвонил по телефону правоохранителям и сказал, что здание в Дарницком районе столицы заминировано. Впоследствии он позвонил по телефону еще раз и повторил информацию.

На суде он признал свою вину и заявил, что сожалеет о своих действиях. Известно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом: за день до фейкового минирования он получил приговор за хранение конопли, а также ее выращивание на приусадебном участке (за это его приговорили к двум годам пробационного надзора).

За псевдоминирование мужчину приговорили к трем годам реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора срок составит 3,5 лет.

Напомним, ранее разоблачили жителя Днепра, подозреваемого в распространении фейковых электронных писем с угрозами. Известно, что он посылал ложные сообщения о минировании учебных заведений в Чехии, Словакии, Латвии.

псевдоминирования суд Киев
03 октября 2025
В Днепропетровской области остановили часть пригородных поездов: кого коснутся изменения
03 октября 2025, 21:13
ССО поразили ключевые объекты ПВО врага на территории РФ
03 октября 2025, 21:10
Конфликт со смертельным исходом: в Харьковской области мужчине дали условный срок за убийство военного
03 октября 2025, 21:05
"Директор" школы на Херсонщине осудили за работу на врага
03 октября 2025, 20:55
Здание Харьковской ОВА нельзя сносить: архитектор объяснил причину
03 октября 2025, 20:49
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
03 октября 2025, 20:45
Украинские заводы платят в 3 раза больше: электроэнергия в ЕС рекордно дешевле
03 октября 2025, 20:32
Донетчина в темноте: Дружковка, Константиновка и часть Краматорска обесточены из-за обстрелов
03 октября 2025, 20:29
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
03 октября 2025, 20:20
