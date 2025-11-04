Ілюстративне фото

У Рівному будуть судити чоловіка, який повідомив про мінування об'єкту. Тепер за неправдиве повідомлення йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

8 лютого 52-річний житель села Тараканів зателефонував правоохоронцям. Він повідомив про замінування об’єкта критичної інфраструктури у Рівному. На місці події екстрені служби не знайшли небезпечних предметів.

Згодом чоловік пояснив, що хотів лише таким чином пожартувати.

"За фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, яке загрожує загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками, 52-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 КК України", - повідомили в поліції.

Чоловіка суд відправив під домашній арешт. Йому загрожуватиме до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві визнали винним чоловіка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. За псевдомінування чоловіка засудили до трьох років реального позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку строк складе 3,5 роки.