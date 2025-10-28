5 тысяч долларов за "проезд": в Ровенской области разоблачили организатора схемы для ухилянцев
В Ровенской области разоблачили 21-летнего местного жителя. Он обещал "клиенту" вывезти его за границу
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
В Ровенской области будут судить 21-летнего местного жителя, способствовавшего незаконному пересечению границы. Летом он вместе с "клиентом" договорились о встрече в селе Жадень. Злоумышленник приехал туда на мотоцикле, забрал мужчину и должен был довезти его до села Переброды.
Уже в селе Переброды, как планировалось, клиент должен был отдать злоумышленнику "оплату". Это было 5 тысяч долларов. Однако план не реализовали: стражи порядка задержали их. Теперь злоумышленник получил подозрение.
Дело уже направили в суд. 21-летнему "организатору" грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Закарпатской области задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.