Фото: Нацполиция

В Ровенской области разоблачили 21-летнего местного жителя. Он обещал "клиенту" вывезти его за границу

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области будут судить 21-летнего местного жителя, способствовавшего незаконному пересечению границы. Летом он вместе с "клиентом" договорились о встрече в селе Жадень. Злоумышленник приехал туда на мотоцикле, забрал мужчину и должен был довезти его до села Переброды.

Уже в селе Переброды, как планировалось, клиент должен был отдать злоумышленнику "оплату". Это было 5 тысяч долларов. Однако план не реализовали: стражи порядка задержали их. Теперь злоумышленник получил подозрение.

Дело уже направили в суд. 21-летнему "организатору" грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

