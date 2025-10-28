15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 16:55

5 тисяч доларів за "проїзд": на Рівненщині викрили організатора схеми для ухилянтів

28 жовтня 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині викрили 21-річного місцевого жителя. Він обіцяв "клієнту" вивезти його за кордон

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На Рівненщині будуть судити 21-річного місцевого жителя, який сприяв незаконному перетину кордону. Влітку він разом із "клієнтом" домовились про зустріч у селі Жадень. Зловмисник приїхав туди на мотоциклі, забрав чоловіка та мав довезти його до села Переброди.

Уже в селі Переброди, як планувалось, клієнт мав віддати зловмиснику "оплату". Це було 5 тисяч доларів. Проте план не реалізували: правоохоронці затримали їх. Тепер зловмисник отримав підозру.

Справу вже скерували до суду. 21-річному "організатору" загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області затримали чоловіка, який за 12,5 тис. доларів намагався організувати схему незаконного перетину кордону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації Рівненська область
На Закарпатті спроба втекти за кордон ледь не закінчилась трагедією
24 жовтня 2025, 20:55
"Мандрівка" за 10 тисяч доларів: на Буковині викрили ділка, який заробляв на ухилянтах
23 жовтня 2025, 21:20
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Корупція в оборонці: посадовці Держспецзв’язку розікрали 90 млн грн на дронах, — НАБУ
28 жовтня 2025, 18:17
Пограбування "на побаченні": у Харкові чоловік познайомився з жінкою та вкрав її гроші
28 жовтня 2025, 17:40
На Харківщині відбудеться онлайн-семінар про соціальну відповідальність бізнесу
28 жовтня 2025, 17:35
12-річний хлопчик помер після небезпечного TikTok-челенджу: родина закликає батьків бути пильними
28 жовтня 2025, 16:42
У Карпатах попереджають про сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки
28 жовтня 2025, 16:34
На Тернопільщині судитимуть водія кросовера, який збив на смерть 75-річного чоловіка
28 жовтня 2025, 16:17
Компанія Fire Point, яка стала провідним постачальником дронів для ЗСУ, може бути пов'язана із Міндічем – ЗМІ
28 жовтня 2025, 15:53
Думав, що це авто ТЦК: в Одесі кур'єр підпалював авто військових за гроші
28 жовтня 2025, 15:45
Реєстр дропів: українців і бізнес, які зловживають банківськими рахунками, вноситимуть до "чорного списку", — законопроєкт
28 жовтня 2025, 15:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »