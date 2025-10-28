Фото: Нацполіція

На Рівненщині викрили 21-річного місцевого жителя. Він обіцяв "клієнту" вивезти його за кордон

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На Рівненщині будуть судити 21-річного місцевого жителя, який сприяв незаконному перетину кордону. Влітку він разом із "клієнтом" домовились про зустріч у селі Жадень. Зловмисник приїхав туди на мотоциклі, забрав чоловіка та мав довезти його до села Переброди.

Уже в селі Переброди, як планувалось, клієнт мав віддати зловмиснику "оплату". Це було 5 тисяч доларів. Проте план не реалізували: правоохоронці затримали їх. Тепер зловмисник отримав підозру.

Справу вже скерували до суду. 21-річному "організатору" загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області затримали чоловіка, який за 12,5 тис. доларів намагався організувати схему незаконного перетину кордону.