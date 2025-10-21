Фото: Нацполіція

Аварія сталась 21 жовтня, у нічну пору доби у селі Карпилівка Клесівської ТГ. Правоохоронці проводять розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 19-річний водій мотоцикла Loncin не впорався з керуванням. Він виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

Відомо, що він ніколи не мав посвідчення водія. В день аварії хлопець був без шолома.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.

