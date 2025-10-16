На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Здолбунові, що на Рівненщині 35-річний місцевий житель намагався незаконно заволодіти автомобілем "Volkswagen Passat", погрожуючи ножем власнику транспортного засобу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася у липні на вулиці Цементників.

29-річний водій сидів у своєму авто, коли на нього напав зловмисник. Він , погрожуючи ножем, відібрав ключі та виштовхав потерпілого з автомобіля. Чоловік сховався неподалік та викликав поліцію.

Нападнику не вдалося завести авто. Правоохоронці, які прибули на місце події, затримали зловмисника. Під час затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння (0,74 проміле за приладом Драгер).

35-річному здолбунівчанину повідомили про підозру. Йому світить від 8 до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

Обтяжуючими обставинами є вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння; пом'якшуючими – сприяння розкриттю злочину.

