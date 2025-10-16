09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
16 жовтня 2025, 08:23

На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто

16 жовтня 2025, 08:23
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Здолбунові, що на Рівненщині 35-річний місцевий житель намагався незаконно заволодіти автомобілем "Volkswagen Passat", погрожуючи ножем власнику транспортного засобу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася у липні на вулиці Цементників.

29-річний водій сидів у своєму авто, коли на нього напав зловмисник. Він , погрожуючи ножем, відібрав ключі та виштовхав потерпілого з автомобіля. Чоловік сховався неподалік та викликав поліцію.

Нападнику не вдалося завести авто. Правоохоронці, які прибули на місце події, затримали зловмисника. Під час затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння (0,74 проміле за приладом Драгер).

35-річному здолбунівчанину повідомили про підозру. Йому світить від 8 до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

Обтяжуючими обставинами є вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння; пом'якшуючими – сприяння розкриттю злочину.

Нагадаємо, у Старосинявському районі Хмельницької області правоохоронці затримали чоловіка, який завдав удар ножем у шию своєму куму. Після нападу зловмисник викликав швидку та поліцію. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі його стан стабільний.

Рівненська область авто чоловік напад алкоголь
