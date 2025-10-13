Фото: Національна поліція України

Водія затримали після ДТП, в якій загинув мотоцикліст, і суд обрав йому запобіжний захід без права внесення застави

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному 37-річний водій легковика, який спричинив смертельну ДТП, перебуватиме під вартою. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Слідчий повідомив йому про підозру за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

Сьогодні, 13 жовтня, суд задовольнив клопотання слідчого і обрав для водія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що ДТП сталася 11 жовтня близько 10:10 на перехресті вулиць Дарвіна та Князівни Гальшки. Водій автомобіля "Chevrolet Lacetti", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі і зіткнувся з мотоциклом, яким керував 62-річний рівнянин. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.

Автомобіль після зіткнення з мотоциклом

Слідство встановило, що водій легковика раніше більше десяти разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами в стані сп’яніння і був позбавлений права керування. У нього відібрали біологічні зразки для перевірки стану сп’яніння, а слідчі розпочали досудове розслідування.

