Около сотни человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Кошицком крае Словакии, двое из них в критическом состоянии

Об этом сообщает словацкое информагентство TASR, передает RegioNews.

В Кошицком крае Словакии произошла авария с участием двух пассажирских поездов, в результате которой пострадали около сотни человек. Двое из них находятся в критическом состоянии, погибших нет.

Согласно предварительной информации, столкновение произошло из-за человеческой ошибки. Вероятно, один из машинистов не уступил дорогу другому. Авария произошла утром 13 октября вблизи села Яблонов-над-Турно в районе Рожнава, на участке, где железнодорожные пути сливаются в один путь.

На место происшествия прибыли несколько пожарных команд, пять бригад скорой помощи и спасательный вертолет. Полиция организовала охрану территории и контролирует передвижение людей с целью обеспечения безопасной эвакуации пассажиров. По словам спасательных служб, пострадавшие покидают вагоны поочередно, степень тяжести травм уточняется.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что информации о пострадавших украинцах на данный момент нет. Правоохранители продолжают расследование причин аварии, а руководство спасательных служб отмечает, что приоритетом остается безопасная эвакуация пассажиров и сотрудников.

