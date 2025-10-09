Фото: Нацполиция

В Ровенской области во время вызова задержали мужчину, который нанес удар ножом правоохранителю. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 8 октября около 23:50. В полицию обратился житель Вараша и сообщил, что во дворе у дома неизвестный угрожает ему ножом. Злоумышленником оказался 36-летний местный житель. Во время общения с полицией он вел себя агрессивно и угрожал ножом.

Когда правоохранители пытались успокоить мужчину, у которого были признаки алкогольного опьянения, они применили слезоточивый газ. Однако злоумышленник нанес несколько ударов ножом по голове и спине 31-летнему сержанту полиции. После этого 37-летний инспектор произвел два выстрела из табельного огнестрельного оружия в ногу нападающего.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной головы и плеча. Злоумышленник был задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.