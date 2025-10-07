Нанесла семь ножевых ударов: на Ровенщине женщина будет отвечать за смерть знакомого
Жительница села Большая Емельяна Ровенского района предстанет перед судом за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным следствия, вечером 8 июля между 43-летней женщиной и ее 34-летним знакомым во время распития алкогольных напитков возник конфликт. В дальнейшем женщина кухонным ножом семь раз ударила мужчину по туловищу и ноге.
Пострадавшего обнаружила соседка и вызвала скорую. Его госпитализировали, однако 11 июля мужчина скончался в больнице.
Правоохранители обнаружили фигурантку на кухне: ее одежда была в крови. Установлено, что на момент совершения преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения (1,73 промилле), что отягчает наказание.
Женщину задержали, ей сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей, где она находится до сих пор.
Досудебное расследование завершено, уголовное производство направлено в суд. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.
