Нанесла семь ножевых ударов: на Ровенщине женщина будет отвечать за смерть знакомого

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, вечером 8 июля между 43-летней женщиной и ее 34-летним знакомым во время распития алкогольных напитков возник конфликт. В дальнейшем женщина кухонным ножом семь раз ударила мужчину по туловищу и ноге.

Пострадавшего обнаружила соседка и вызвала скорую. Его госпитализировали, однако 11 июля мужчина скончался в больнице.

Правоохранители обнаружили фигурантку на кухне: ее одежда была в крови. Установлено, что на момент совершения преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения (1,73 промилле), что отягчает наказание.

Женщину задержали, ей сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей, где она находится до сих пор.

Досудебное расследование завершено, уголовное производство направлено в суд. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

