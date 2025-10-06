В Кривом Роге бывший парень разбил девочке голову: обидчик до сих пор не получил наказание

Иллюстративное фото

Это произошло во время вечернего отдыха. К пострадавшей в квартиру ломился бывший парень

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что обидчик уже в коридоре толкнул девушку в стену головой и начал ее бить. В результате избиения девушку госпитализировали медики. У нее была пробита голова, врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Потерпевшей наложили девять швов на рану.

По словам девушки, такая ситуация произошла не в первый раз. Она уже обращалась в полицию по поводу насилия и притязания со стороны эксбойфренда, но, по неизвестным причинам, никакого наказания обидчик до сих пор не получил.

Также в феврале 2025 года он отрезал волосы и жестоко избил. По данным журналистов, это сын ранее известного криминального элемента.

Напомним, в Закарпатье несовершеннолетний нанес телесные повреждения 20-летнему парню во время конфликта с местными жителями. Правоохранители уже установили наблюдавших за избиением лиц и снимавших инцидент на видео, им тоже грозит правовая ответственность.