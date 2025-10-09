15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 21:55

На Рівненщині чоловік вдарив поліцейського ножем: правоохоронці відкрили вогонь

09 жовтня 2025, 21:55
Фото: Нацполіція
На Рівненщині під час виклику затримали чоловіка, який завдав удар ножем правоохоронцю. Тепер йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 8 жовтня близько 23:50. До поліції звернувся житель Вараша та повідомив, що у дворі біля будинку невідомий погрожує йому ножем. Зловмисником виявився 36-річний місцевий житель. Під час спілкування з поліцією він поводився агресивно та погрожував ножем.

Коли правоохоронці намагались заспокоїти чоловіка, який мав ознаки алкогольного сп'яніння, вони застосували сльозогінний газ. Однак зловмисник завдав кілька ударів ножем по голові та спині 31-річному сержанту поліції. Після цього 37-річний інспектор здійснив два постріли із табельної вогнепальної зброї у ногу нападника.

Потерпілого госпіталізували із колото-різаною раною голови та плеча. Зловмисника затримали. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині у селі Боратин між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК виник конфлікт. Під час бійки одному з військовослужбовців зламали руку, коли той робив попереджувальні постріли. Щодо порушників застосували сльозогінний газ.

09 жовтня 2025
