Фото: Нацполіція

На Рівненщині під час виклику затримали чоловіка, який завдав удар ножем правоохоронцю. Тепер йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 8 жовтня близько 23:50. До поліції звернувся житель Вараша та повідомив, що у дворі біля будинку невідомий погрожує йому ножем. Зловмисником виявився 36-річний місцевий житель. Під час спілкування з поліцією він поводився агресивно та погрожував ножем.

Коли правоохоронці намагались заспокоїти чоловіка, який мав ознаки алкогольного сп'яніння, вони застосували сльозогінний газ. Однак зловмисник завдав кілька ударів ножем по голові та спині 31-річному сержанту поліції. Після цього 37-річний інспектор здійснив два постріли із табельної вогнепальної зброї у ногу нападника.

Потерпілого госпіталізували із колото-різаною раною голови та плеча. Зловмисника затримали. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

