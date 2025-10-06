Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители задержали мужчину после ряда нападений с ножом, один из которых завершился смертью прохожего

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Кировоградской области, передает RegioNews.

В Кропивницком правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, совершившего ряд тяжких преступлений с применением ножа. Событие произошло возле общепита, куда на спецлинию "102" поступило сообщение о ранении мужчины.

Одного пострадавшего госпитализировали, другого спасти не удалось

Согласно данным полиции, сначала злоумышленник ударил ножом 51-летнего посетителя заведения. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. После этого нападающий покинул место происшествия и, по дороге по одной из улиц областного центра, напал на 24-летнего прохожего. Злоумышленник требовал у мужчины мобильный телефон, а после отказа нанес удар ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Полиция установила личность подозреваемого и задержала его в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), п. 6 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство по корыстным мотивам) и ч. 4 ст. 187 (разбой).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под арестом. Досудебное расследование продолжается, а за совершенное фигуранту грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, на Житомирщине конфликт между двумя знакомыми завершился трагически. Полиция расследует обстоятельства смерти 47-летнего мужчины, подозреваемым в убийстве является 20-летний знакомый погибшего, покинувшего место происшествия.