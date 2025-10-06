Фото: иллюстративное

В Малине правоохранители выясняют обстоятельства отравления 14-летнего парня, которого обнаружили без сознания на территории детсада

Об этом сообщает старший фельдшер медицины неотложных состояний Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отделения пункта постоянного базирования города Малин Василий Примаченко, передает RegioNews.

В Малине Житомирской области расследуют инцидент с 14-летним подростком, которого 5 октября нашли без сознания на территории детского сада №7 "Ромашка". Согласно предварительным данным, парень отравился неизвестным веществом. Прибывшие медики оказали помощь еще в карете скорой и доставили ребенка в реанимационное отделение местной больницы. Состояние подростка врачи оценивают как тяжелое.

По словам старшего фельдшера экстренной медицинской помощи Василия Примаченко, парня госпитализировали в бессознательном состоянии. О происшествии медики сразу сообщили в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и происхождение вещества, которое могло повлечь за собой отравление.

В полиции отмечают, что родителей подростка могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ч. 3 ст. 184 КУоАП). Кроме составления админпротокола, с ними проведут профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Заведующая детсадом "Ромашка" Галина Малец рассказала, что заведение не имеет охраны, а вечером его территория становится местом отдыха подростков. По ее словам, администрация неоднократно обращалась в полицию из-за случаев порчи имущества и нарушения общественного порядка, однако реакция правоохранителей была формальной. Руководство учреждения призывает родителей внимательнее следить за досугом своих детей и контролировать их поведение вне дома.

Ранее сообщалось, на Прикарпатье угарным газом отравился одномесячный младенец. Предварительно это произошло из-за неисправного газового котла в частном доме.