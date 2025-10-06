12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 18:46

В Житомирской области возле детсада нашли без сознания 14-летнего подростка

06 октября 2025, 18:46
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Малине правоохранители выясняют обстоятельства отравления 14-летнего парня, которого обнаружили без сознания на территории детсада

Об этом сообщает старший фельдшер медицины неотложных состояний Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отделения пункта постоянного базирования города Малин Василий Примаченко, передает RegioNews.

В Малине Житомирской области расследуют инцидент с 14-летним подростком, которого 5 октября нашли без сознания на территории детского сада №7 "Ромашка". Согласно предварительным данным, парень отравился неизвестным веществом. Прибывшие медики оказали помощь еще в карете скорой и доставили ребенка в реанимационное отделение местной больницы. Состояние подростка врачи оценивают как тяжелое.

По словам старшего фельдшера экстренной медицинской помощи Василия Примаченко, парня госпитализировали в бессознательном состоянии. О происшествии медики сразу сообщили в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и происхождение вещества, которое могло повлечь за собой отравление.

В полиции отмечают, что родителей подростка могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ч. 3 ст. 184 КУоАП). Кроме составления админпротокола, с ними проведут профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Заведующая детсадом "Ромашка" Галина Малец рассказала, что заведение не имеет охраны, а вечером его территория становится местом отдыха подростков. По ее словам, администрация неоднократно обращалась в полицию из-за случаев порчи имущества и нарушения общественного порядка, однако реакция правоохранителей была формальной. Руководство учреждения призывает родителей внимательнее следить за досугом своих детей и контролировать их поведение вне дома.

Ранее сообщалось, на Прикарпатье угарным газом отравился одномесячный младенец. Предварительно это произошло из-за неисправного газового котла в частном доме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
госпитализация отравление расследование Житомирская область подросток
В Днепре военный ТЦК "списал" по учету 17 человек, среди них - его брат и знакомые
06 октября 2025, 18:15
На Житомирщине женщина избила односельчанку деревянной доской – потерпевшая умерла
06 октября 2025, 14:58
Заработки на терактах: школьник из Харькова работал на спецслужбы РФ
06 октября 2025, 12:57
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Кропивницком задержали мужчину, который зарезал двух человек
06 октября 2025, 20:52
Генпрокуратура открыла дело против Куницкого из-за угроз нардепу Алексею Гончаренко
06 октября 2025, 20:37
В Днепре задержаны два человека, которые за $13 тыс. обещали отключить камеры и незаконно переправить человека в Румынию
06 октября 2025, 20:21
25 тысяч долларов за "путешествие": в Харьковской области разоблачили очередной канал для бегства за границу
06 октября 2025, 20:05
Украинские банкноты могут получить надпись: "Мы верим в Бога" – законопроект
06 октября 2025, 20:04
Хищение средств на автомобили для спасателей: в Киеве начали расследование
06 октября 2025, 19:40
В Киевской области 92-летняя женщина попала под колеса авто – детали инцидента
06 октября 2025, 19:38
В Чернигове россияне атаковали беспилотниками жилые дома: в полиции обнародовали последствия обстрелов
06 октября 2025, 19:26
Россияне атаковали Днепропетровщину: более трех десятков ударов в день
06 октября 2025, 19:20
В Харькове произошло ДТП с участием четырех авто – пострадали пять человек
06 октября 2025, 19:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »