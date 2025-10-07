Фото: Нацполиция

В Харьковской области сообщили мужчине о подозрении по факту жестокого обращения с животными. Он застрелил собаку во дворе

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в городе Дергачах в июле. В центральном районе раздались два выстрела. Оказалось, что 39-летний мужчина вышел во двор, чтобы покормить свою собаку. Животное начало рычать и бросаться на него. Человек закрылся в доме от собаки.

В течение некоторого времени животное не успокаивалось. Тогда мужчина взял охотничье ружье и произвел два выстрела в собаку. Тело животного он зарыл за пределами дома.

"Следователями отдела полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 3 при процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры в Харьковской области поставлено в известность злоумышленник о подозрении по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет", - сообщили в полиции.

