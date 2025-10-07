11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 18:35

В Харьковской области мужчина застрелил собаку: полиция начала расследование

07 октября 2025, 18:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области сообщили мужчине о подозрении по факту жестокого обращения с животными. Он застрелил собаку во дворе

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в городе Дергачах в июле. В центральном районе раздались два выстрела. Оказалось, что 39-летний мужчина вышел во двор, чтобы покормить свою собаку. Животное начало рычать и бросаться на него. Человек закрылся в доме от собаки.

В течение некоторого времени животное не успокаивалось. Тогда мужчина взял охотничье ружье и произвел два выстрела в собаку. Тело животного он зарыл за пределами дома.

"Следователями отдела полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 3 при процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры в Харьковской области поставлено в известность злоумышленник о подозрении по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, в Днепре зоозащитники спасают собаку, которую в Николаевской области бросили хозяева. Собака около трех лет жила в яме с мусором, и даже не помнила, как ходить.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
животные полиция Харьковская область
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Одессе будут судить 25-летнего мужчину, пытавшегося сжечь квартиру семьи военного
07 октября 2025, 19:19
В Кривом Роге задержаны три человека за похищение и вымогательство $500 тыс.
07 октября 2025, 19:17
8 тысяч долларов за путешествие через Тису: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
07 октября 2025, 18:55
Четыре дня без еды и тепла: пропавшего жителя Ровенской области обнаружили живым в лесу
07 октября 2025, 18:52
Шторм приближается: в Одесской области продолжили дистанционное обучение для всех учеников
07 октября 2025, 18:26
В Никополе россияне обстреляли подразделение ГСЧС: пострадал спасатель
07 октября 2025, 18:13
Завтра в Украине прогнозируют дожди и сильный ветер
07 октября 2025, 17:59
В Шостке на Сумщине люди готовят еду на улицах из-за блекаута
07 октября 2025, 17:55
Украина наращивает импорт газа из-за российских ударов
07 октября 2025, 17:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »