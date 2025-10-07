Фото: пресслужба поліції

У Березному завершився розшук 71-річного пенсіонера, який понад чотири дні перебував у лісі

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Чоловік вижив, харчуючись всім, що знаходив, і зігріваючись за допомогою сірників, які врятували його від холоду ночами. Попри виснаження, медичної допомоги він не потребував і вже повернувся додому.

Учора близько 17 години місцеві жителі помітили невідомого чоловіка приблизно за 20 км від Березного поблизу дороги до села Михалин. Вони відвели його до працівників РЕС, які проводили неподалік ремонтні роботи. Усвідомлюючи, що триває розшук пенсіонера, робітники повідомили про це поліцію. Правоохоронці оперативно прибули на місце і доправили чоловіка додому.

Місцеві жителі допомогли доправити його до поліції

За словами співробітників поліції, пенсіонер не постраждав фізично, хоча перебування в лісі ускладнювалося погодними умовами та обмеженим харчуванням. Його історія завершилася щасливо, що викликало полегшення серед родичів та місцевої громади.

