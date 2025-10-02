Иллюстративное фото

На Днепропетровщине перед судом предстанут супруги, которые до смерти избили 4-летнего ребенка. На теле мальчика было более 20 телесных повреждений

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Трагедия произошла в июле 2025 года. Тогда более четырех дней женщина и мужчина избивали 4-летнего сына. Они наносили удары руками, ногами и металлической трубой. Причиной стало то, что ребенок не слушался. Также одной из причин называют то, что мальчик без разрешения взял хлеб и печенье.

Женщина и мужчина избивали мальчика на глазах у других детей. На его теле обнаружили не менее 12 телесных повреждений в области головы и более 10 в участках туловища и конечностей, а также вывих плеча и перелом руки. Он скончался от травматического шока.

Сейчас горе-родители находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы. Также в суде рассматривается иск о лишении родительских прав в отношении двух других детей.

