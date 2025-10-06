На Житомирщине женщина избила односельчанку деревянной доской – потерпевшая умерла

Фото: Национальная полиция

В Бердичевском районе Житомирской области полиция задержала женщину, подозреваемую в смертельном избиении односельчанки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Тело 54-летней женщины обнаружили 4 октября на одной из улиц села Бровки Вторые Андрушевской общины. На теле погибшей были многочисленные синяки, гематомы и раны.

Предварительно медики установили, что смерть наступила в результате тяжелых травм головы и массивной кровопотери. Окончательную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.

По данным полиции, накануне 56-летняя местная жительница застала в своем доме пострадавшую и, решив, что она собирается ее обворовать, нанесла ей многочисленные удары деревянной дощечкой. Потерпевшая осталась во дворе, а хозяйка пошла заниматься своими делами.

Полиция изъяла доказательства и задержала подозреваемую. 5 октября ей объявили о подозрении. Женщине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

