12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 14:58

На Житомирщине женщина избила односельчанку деревянной доской – потерпевшая умерла

06 октября 2025, 14:58
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Бердичевском районе Житомирской области полиция задержала женщину, подозреваемую в смертельном избиении односельчанки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Тело 54-летней женщины обнаружили 4 октября на одной из улиц села Бровки Вторые Андрушевской общины. На теле погибшей были многочисленные синяки, гематомы и раны.

Предварительно медики установили, что смерть наступила в результате тяжелых травм головы и массивной кровопотери. Окончательную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.

По данным полиции, накануне 56-летняя местная жительница застала в своем доме пострадавшую и, решив, что она собирается ее обворовать, нанесла ей многочисленные удары деревянной дощечкой. Потерпевшая осталась во дворе, а хозяйка пошла заниматься своими делами.

Полиция изъяла доказательства и задержала подозреваемую. 5 октября ей объявили о подозрении. Женщине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, одесские полицейские задержали мужчину, который беспощадно избил приятеля во время застолья. Пострадавшего в бессознательном состоянии обнаружили на улице неподалеку прохожие, вызвавшие "скорую". Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение конфликт Житомирская область Избиение женщина односельчане
В Одесской области мужчина беспощадно избил приятеля во время застолья
06 октября 2025, 13:22
В Киеве на детской площадке избили 13-летнего школьника: полиция установила троих подростков
05 октября 2025, 13:24
Конфликт со смертельным исходом: в Харьковской области мужчине дали условный срок за убийство военного
03 октября 2025, 21:05
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
На Днепропетровщине будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств
06 октября 2025, 15:31
Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны
06 октября 2025, 15:29
Фиктивные поставки РЭБ и дронов: в Луганской области злоумышленники украли у общины почти 6 млн грн
06 октября 2025, 15:11
Мать из Днепра получила 10 лет за создание детского порно с собственным сыном
06 октября 2025, 15:08
В Одесской области наладили незаконный экспорт сои
06 октября 2025, 14:57
В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуски во время комендантского часа
06 октября 2025, 14:49
У семьи бывшего руководителя ТЦК Харькова нашли люксовые авто стоимостью более 3 млн грн
06 октября 2025, 14:42
На Днепропетровщине пьяная мать покусала сына
06 октября 2025, 14:31
На Львовщине будут судить правоохранителя, сфальсифицировавшего протокол, чтобы "прикрыть" чиновника за пьяное ДТП
06 октября 2025, 14:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »