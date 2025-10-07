Завдала сім ножових ударів: на Рівненщині жінка відповідатиме за смерть знайомого

Фото: Національна поліція

Жителька села Велика Омеляна Рівненського району постане перед судом за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, ввечері 8 липня між 43-річною жінкою та її 34-річним знайомим, під час розпивання алкогольних напоїв, виник конфлікт. У подальшому жінка кухонним ножем сім разів вдарила чоловіка по тулубу та нозі.

Постраждалого виявила сусідка та викликала швидку. Рівнянина госпіталізували, проте 11 липня він помер у лікарні.

Правоохоронці виявили фігурантку на кухні: її одяг був у крові. Встановлено, що на момент скоєння злочину вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння (1,73 проміле), що обтяжує покарання.

Жінку затримали, їй повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою, де вона перебуває досі.

Досудове розслідування завершено, кримінальне провадження скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

