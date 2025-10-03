20:20  03 октября
03 октября 2025, 19:35

В Ровенской области разоблачили женщину, которая зарабатывала на путешествиях для уклонистов

03 октября 2025, 19:35
Фото: Нацполиция
В Ровенской области разоблачили 50-летнюю женщину. Она организовала схему переправки мужчин за границу

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Женщина в мессенджере пообещала двоим мужчинам призывного возраста помощь в беспрепятственном пересечении границы. Свою "услугу" она оценила в 7 тысяч долларов. Во время личной встречи она предоставила "клиентам" подробную инструкцию. Однако при передаче денег она была задержана.

Сейчас 50-летнюю женщину поместили в изолятор временного содержания и объявили ей о подозрении. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали группу, которая пыталась незаконно переправить шестерых призывников за 48 тыс. долларов. Следствие установило, что организатор координировал операцию через телеграм-канал, а водитель выполнял его указания.

