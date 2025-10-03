16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
03 жовтня 2025, 19:35

На Рівненщині викрили жінку, яка заробляла на мандрівках для ухилянтів

03 жовтня 2025, 19:35
Фото: Нацполіція
На Рівненщині викрили 50-річну жінку. Вона організувала схему переправлення чоловіків за кордон

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Жінка у месенджері пообіцяла двом чоловікам призовного віку допомогу в безперешкодному перетині кордону. Свою "послугу" вона оцінила в 7 тисяч доларів. Під час особистої зустрічі вона надала "клієнтам" детальну інструкцію. Проте під час передачі грошей вона була затримана.

Зараз 50-річну жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання, і оголосили їй про підозру. Їй загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали групу, яка намагалася незаконно переправити шістьох призовників за 48 тис. доларів. Слідство встановило, що організатор координував операцію через телеграм-канал, а водій виконував його вказівки.

"Мандрівка" за 7,5 тисячі євро: житель Дніпропетровщини спробував прорватися до Румунії
03 жовтня 2025, 18:29
$20 000 за зняття з військового обліку: заступника Мін’юсту затримали за корупційну схему для ухилянтів, – СБУ
03 жовтня 2025, 14:42
На Волині чоловіки влаштували бізнес на довідках для ухилянтів
02 жовтня 2025, 22:45
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Будівлю Харківської ОВА не можна зносити: архітектор пояснив причину
03 жовтня 2025, 20:49
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
03 жовтня 2025, 20:45
Українські заводи платять у 3 рази більше: електроенергія в ЄС рекордно дешевша
03 жовтня 2025, 20:32
Донеччина у темряві: Дружківка, Костянтинівка та частина Краматорська знеструмлені через обстріли
03 жовтня 2025, 20:29
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
03 жовтня 2025, 20:20
У Києві засудили чоловіка, який "замінував" будівлю
03 жовтня 2025, 20:15
Суд передав у управління АРМА понад 15 млн грн активів колишнього депутата-регіонала
03 жовтня 2025, 20:01
Росіяни атакували Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
03 жовтня 2025, 19:57
На Закарпатті 14-річний підліток побив 20-річного хлопця
03 жовтня 2025, 19:52
На Дніпропетровщині чиновники заволоділи майже 7 млн грн на ремонті шкільних укриттів
03 жовтня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
