Фото: Нацполіція

На Рівненщині викрили 50-річну жінку. Вона організувала схему переправлення чоловіків за кордон

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Жінка у месенджері пообіцяла двом чоловікам призовного віку допомогу в безперешкодному перетині кордону. Свою "послугу" вона оцінила в 7 тисяч доларів. Під час особистої зустрічі вона надала "клієнтам" детальну інструкцію. Проте під час передачі грошей вона була затримана.

Зараз 50-річну жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання, і оголосили їй про підозру. Їй загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

