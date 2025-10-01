Фото: Национальная полиция Украины

Полиция установила женщину, похитившую памятные вещи из мемориала погибшего Героя, теперь дело передано в суд

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Оперативники Ровенской полиции установили личность женщины, похитившей памятные вещи из мемориала погибшего Героя в центре города. Инцидент произошел 29 сентября на Майдане Незалежности, где у стенда с портретом погибшего мужчины неизвестные забрали четыре шеврона, две мягкие игрушки и два именных стикера с благотворительного забега.

Полицейский офицер громады составил на 41-летнюю жительницу Ровно административный протокол по ч. 1 ст. 51 КУоАП – мелкая кража. Материалы дела будут переданы в суд для принятия решения.

По данным уголовного розыска Ровенского районного управления полиции, нарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, которая находится в Ровно около недели. Объяснить мотив своего поступка она не смогла, поэтому обстоятельства кражи выясняются.

Полиция призывает граждан соблюдать порядок и сообщать о подозрительных действиях возле мемориалов и других публичных мест. Памятные вещи Героев имеют особую ценность и не подлежат незаконному отчуждению.

