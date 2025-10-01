16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
В Ровно женщина похитила вещи у портрета погибшего Героя

01 октября 2025, 19:44
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция установила женщину, похитившую памятные вещи из мемориала погибшего Героя, теперь дело передано в суд

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Оперативники Ровенской полиции установили личность женщины, похитившей памятные вещи из мемориала погибшего Героя в центре города. Инцидент произошел 29 сентября на Майдане Незалежности, где у стенда с портретом погибшего мужчины неизвестные забрали четыре шеврона, две мягкие игрушки и два именных стикера с благотворительного забега.

Полицейский офицер громады составил на 41-летнюю жительницу Ровно административный протокол по ч. 1 ст. 51 КУоАП – мелкая кража. Материалы дела будут переданы в суд для принятия решения.

По данным уголовного розыска Ровенского районного управления полиции, нарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, которая находится в Ровно около недели. Объяснить мотив своего поступка она не смогла, поэтому обстоятельства кражи выясняются.

Полиция призывает граждан соблюдать порядок и сообщать о подозрительных действиях возле мемориалов и других публичных мест. Памятные вещи Героев имеют особую ценность и не подлежат незаконному отчуждению.

Напомним, в Киевской области произошло жестокое нападение у железнодорожного вокзала. Пострадавший находится в больнице, а полиция уже задержала подозреваемого, который может получить до 8 лет тюрьмы.

