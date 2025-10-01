16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
01 жовтня 2025, 19:44

У Рівному жінка викрала речі біля портрету загиблого Героя

01 жовтня 2025, 19:44
Фото: Національна поліція України
Поліція встановила жінку, яка викрала пам’ятні речі з меморіалу загиблого Героя, тепер справу передано до суду

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Оперативники Рівненської поліції встановили особу жінки, яка викрала пам’ятні речі з меморіалу загиблого Героя у центрі міста. Інцидент стався 29 вересня на Майдані Незалежності, де біля стенду з портретом полеглого чоловіка невідомі забрали чотири шеврони, дві м’які іграшки та два іменні стікери з благодійного забігу.

Поліцейський офіцер громади склав на 41-річну жительку Рівного адміністративний протокол за ч. 1 ст. 51 КУпАП – дрібна крадіжка. Матеріали справи передадуть до суду для ухвалення рішення.

За даними карного розшуку Рівненського районного управління поліції, порушницею виявилась уродженка Донеччини, яка перебуває у Рівному близько тижня. Пояснити мотив свого вчинку вона не змогла, тож обставини крадіжки наразі з’ясовуються.

Поліція закликає громадян дотримуватись порядку та повідомляти про підозрілі дії біля меморіалів та інших публічних місць. Пам’ятні речі Героїв мають особливу цінність і не підлягають незаконному відчуженню.

Нагадаємо, на Київщині стався жорстокий напад біля залізничного вокзалу. Постраждалий перебуває у лікарні, а поліція вже затримала підозрюваного, який може отримати до 8 років ув’язнення.

