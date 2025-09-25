07:54  25 сентября
25 сентября 2025, 09:14

В Киевской области избили мужчину возле железнодорожного вокзала: пострадавший в больнице

25 сентября 2025, 09:14
Фото: полиция
В Ирпене 31-летний мужчина во время конфликта жестоко избил местного жителя

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел возле железнодорожного вокзала. Во время конфликта нападавший нанес несколько ударов 55-летнему мужчине по голове. От полученных травм пострадавший упал и потерял сознание. Его госпитализировали.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания. Ему объявили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

За совершенное мужчине грозит до 8 лет заключения.

Напомним, правоохранители Киева задержали двух мужчин за ограбление 45-летнего жителя Голосеевского района. Злоумышленникам объявили подозрение, им грозит до 10 лет тюрьмы.

