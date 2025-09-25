В Киевской области избили мужчину возле железнодорожного вокзала: пострадавший в больнице
В Ирпене 31-летний мужчина во время конфликта жестоко избил местного жителя
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Инцидент произошел возле железнодорожного вокзала. Во время конфликта нападавший нанес несколько ударов 55-летнему мужчине по голове. От полученных травм пострадавший упал и потерял сознание. Его госпитализировали.
Полицейские задержали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания. Ему объявили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.
За совершенное мужчине грозит до 8 лет заключения.
Напомним, правоохранители Киева задержали двух мужчин за ограбление 45-летнего жителя Голосеевского района. Злоумышленникам объявили подозрение, им грозит до 10 лет тюрьмы.
