В Ирпене 31-летний мужчина во время конфликта жестоко избил местного жителя

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел возле железнодорожного вокзала. Во время конфликта нападавший нанес несколько ударов 55-летнему мужчине по голове. От полученных травм пострадавший упал и потерял сознание. Его госпитализировали.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания. Ему объявили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

За совершенное мужчине грозит до 8 лет заключения.

