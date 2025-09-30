15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 сентября
На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2025, 17:30

Смертельное ДТП в Ровенской области: водителю грозит заключение

30 сентября 2025, 17:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 6 июля у села Воронки Владимирецкой территориальной громады. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

26-летний водитель Mercedes-Benz превысил допустимую скорость. Он не считал дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В результате он врезался в дерево.

В результате ДТП 21-летний пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. Через восемь дней он скончался в больнице. Водителю сообщили о подозрении. Проверка показала, что на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Львовщине Audi вылетела в кювет. Пострадали три ребенка, в том числе младенец.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ровенская область
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 14:52
В Полтавской области в ДТП пострадали подростки
29 сентября 2025, 13:15
ДТП на Ровенщине: трое пострадавших, среди них подросток
28 сентября 2025, 16:53
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Закарпатье задержали двух подозреваемых в переправке мужчины за 14 500 евро
30 сентября 2025, 19:37
В Запорожье будут судить чиновника, который "раздул" цену на программное обеспечение более чем на миллион гривен
30 сентября 2025, 19:17
В Киевской области во время пожара на СТО погиб 35-летний местный житель
30 сентября 2025, 19:03
В Киеве водитель Mercedes жестоко избил велосипедиста: он оказался подозреваемым в коррупции
30 сентября 2025, 18:55
В Днепре из-за атаки дронов повреждено более 20 автомобилей и 15 зданий
30 сентября 2025, 18:48
В Киеве умерла женщина, раненая в результате российской атаки
30 сентября 2025, 18:35
В Житомирской области во время пожара в доме погибли два человека
30 сентября 2025, 18:28
Инспектора колонии из Херсона признали виновным в государственной измене
30 сентября 2025, 18:15
Расчленил и пытался сжечь: мужа балетмейстера Марии Холодной признали виновным в ее убийстве
30 сентября 2025, 18:01
Путешествие в обмен на доллары: во Львовской области разоблачили дельца, который перевозил мужчин за границу
30 сентября 2025, 17:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »