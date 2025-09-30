Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

26-летний водитель Mercedes-Benz превысил допустимую скорость. Он не считал дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В результате он врезался в дерево.

В результате ДТП 21-летний пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. Через восемь дней он скончался в больнице. Водителю сообщили о подозрении. Проверка показала, что на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

