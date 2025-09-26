Фото: полиция

ДТП произошло 25 сентября около 14:00 в селе Олексичи Стрыйского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 29-летняя водительница Audi во время обгона грузовика не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате травмы получили три пассажира – новорожденный ребенок, 5-летняя девочка и 7-летний мальчик. Всех госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

