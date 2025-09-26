00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2025, 10:52

На Львовщине Audi вылетела в кювет: пострадали три ребенка, в том числе младенец

26 сентября 2025, 10:52
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 25 сентября около 14:00 в селе Олексичи Стрыйского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 29-летняя водительница Audi во время обгона грузовика не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате травмы получили три пассажира – новорожденный ребенок, 5-летняя девочка и 7-летний мальчик. Всех госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 23 сентября в Кировоградской области BMW сбил четырех пешеходов. Двое детей погибли, двое взрослых получили травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП дети авария Львовская область пострадавшие
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
"Закрывали глаза" на простой вагонов: в "Укрзализныце" разоблачили злоупотребление на 9 млн гривен
26 сентября 2025, 11:47
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
26 сентября 2025, 11:20
В Одессе доцент-агент ФСБ собирала данные о военных и корректировала удары
26 сентября 2025, 10:21
Паника как оружие: как Москва может подрывать доверие к НАТО
26 сентября 2025, 09:49
Россияне ночью атаковали Одесщину ударными дронами: повреждена инфраструктура
26 сентября 2025, 09:29
Россияне сбросили полтора десятка авиабомб на Херсон: что известно о последствиях
26 сентября 2025, 09:12
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
26 сентября 2025, 08:50
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
26 сентября 2025, 08:32
Силы ПВО обезвредили 128 из 154 беспилотников, которыми ночью россияне атаковали Украину
26 сентября 2025, 08:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »