На Львовщине Audi вылетела в кювет: пострадали три ребенка, в том числе младенец
ДТП произошло 25 сентября около 14:00 в селе Олексичи Стрыйского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, 29-летняя водительница Audi во время обгона грузовика не справилась с управлением и съехала в кювет.
В результате травмы получили три пассажира – новорожденный ребенок, 5-летняя девочка и 7-летний мальчик. Всех госпитализировали.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 23 сентября в Кировоградской области BMW сбил четырех пешеходов. Двое детей погибли, двое взрослых получили травмы.
