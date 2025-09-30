15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 вересня
На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
30 вересня 2025, 17:30

Смертельна ДТП на Рівненщині: водію загрожує ув'язнення

30 вересня 2025, 17:30
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 6 липня поблизу села Воронки Володимирецької територіальної громади. Водій був у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

26-річний водій Mercedes-Benz перевищів допустиму швидкість. Він не рахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. В результаті він врізався в дерево.

Внаслідок ДТП 21-річного пасажира госпіталізували у тяжкому стані. Через вісім днів він помер у лікарні. Водію повідомили про підозру. Перевірка показала, що на момент ДТП він був у стані алкогольного сп'яніння.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Львівщині Audi вилетіла в кювет. Постраждали три дитини, зокрема немовля.

ДТП аварія Рівненська область
