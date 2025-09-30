Смертельна ДТП на Рівненщині: водію загрожує ув'язнення
Аварія сталась 6 липня поблизу села Воронки Володимирецької територіальної громади. Водій був у стані алкогольного сп'яніння
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
26-річний водій Mercedes-Benz перевищів допустиму швидкість. Він не рахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. В результаті він врізався в дерево.
Внаслідок ДТП 21-річного пасажира госпіталізували у тяжкому стані. Через вісім днів він помер у лікарні. Водію повідомили про підозру. Перевірка показала, що на момент ДТП він був у стані алкогольного сп'яніння.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.
