Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

26-річний водій Mercedes-Benz перевищів допустиму швидкість. Він не рахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. В результаті він врізався в дерево.

Внаслідок ДТП 21-річного пасажира госпіталізували у тяжкому стані. Через вісім днів він помер у лікарні. Водію повідомили про підозру. Перевірка показала, що на момент ДТП він був у стані алкогольного сп'яніння.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

