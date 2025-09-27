00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2025, 14:35

Смертельна ДТП на Рівненщині: мотоцикліст загинув на місті

27 вересня 2025, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 26 вересня у селі Карачун. На жаль, внаслідок ДТП загинув 20-річний мотоцикліст

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На ґрунтовій дорозі у лісовому масиві зіткнулись авто "Урал", яким керував 51-річний чоловік, та мотоцикл, за кермом якого був 20-річний місцевий житель. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.

Відомо, що мотоцикліст був без шолому. Також зазначається, що він ніколи не отримував права. За словами водія вантажівки, мотоцикл раптово виїхав із-за заокругленої ділянки дороги.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині сталася аварія зі смертельним наслідком. Водій збив пенсіонерку і втік з місця ДТП. Що відомо про стан постраждалої та обставини, які можуть змінити хід розслідування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Рівненська область
На Полтавщині Mitsubishi врізався в бетонний блок і перекинувся: є загиблий та постраждалі
26 вересня 2025, 14:27
У Запоріжжі внаслідок ДТП загорівся легковик
26 вересня 2025, 13:19
У ДТП на Тернопільщині загинув 58-річний чоловік
25 вересня 2025, 13:29
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Через 3 тисячі гривень: у Харкові чоловік напав на пенсіонера та побив його
27 вересня 2025, 16:45
Намагався потрапити до Румунії: на Закарпатті затримали "туриста" в горах
27 вересня 2025, 15:45
На Одещині військових ТЦК забризкали газом на вулиці та розбили їм авто: що вирішив суд
27 вересня 2025, 13:40
У Харкові рятувальники врятували кота з пожежі
27 вересня 2025, 13:20
У мережі показали відео розстрілу у Кривому Розі президента федерації самбо Понирка
27 вересня 2025, 12:40
Адаптація першокласників до онлайн-освіти: виклики та рішення
27 вересня 2025, 12:31
На Полтавщині неповнолітній постраждав у ДТП
27 вересня 2025, 12:10
Удар по Вінниччині: росіяни атакували критичну інфраструктуру
27 вересня 2025, 10:20
Удар по Запоріжжю: зруйновано магазин, люди лишились без світла
27 вересня 2025, 09:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »