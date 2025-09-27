Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На ґрунтовій дорозі у лісовому масиві зіткнулись авто "Урал", яким керував 51-річний чоловік, та мотоцикл, за кермом якого був 20-річний місцевий житель. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.

Відомо, що мотоцикліст був без шолому. Також зазначається, що він ніколи не отримував права. За словами водія вантажівки, мотоцикл раптово виїхав із-за заокругленої ділянки дороги.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині сталася аварія зі смертельним наслідком. Водій збив пенсіонерку і втік з місця ДТП. Що відомо про стан постраждалої та обставини, які можуть змінити хід розслідування.